Calciomercato. Il Mallare ingaggia Siri e Bastoni per risolvere il problema del gol, il ds Bossolasco: "Squadra giovane, ora pronti a cambiare passo"

Manuel Siri dal Millesimo e Fabio Bastoni dal Cengio: sono questi i due ingaggi annunciati ieri dal Mallare per rinforzare il reparto offensivo dei lupi.

Trovare vivacità in attacco sarà determinante per la squadra di mister Fiori, dato che sono state solo tre le marcature messe a segno nelle prime giornate, con nessun punto in forza alla graduatoria rossoblu.

Una situazione complessa, ma dalla quale il direttore sportivo Alex Bossolasco conta di poter riemergere a breve.

"Ai ragazzi si possono fare pochi appunti. Il salto di categoria non è stato semplice, ancor di più all'interno di una Prima Categoria davvero combattuta. Contiamo a breve di poter cambiare passo e gli arrivi di Manuel e Fabio puntano a intraprendere questa strada. La conferma di mister Fiori? Con lui - racconta il ds - la squadra e la dirigenza hanno un ottimo rapporto. Non risolveremmo i nostri problemi cambiando il tecnico, anzi: siamo convinti dei valori tecnici del nostro gruppo, ma è emerso un deficit di esperienza rispetto alla competitività del campionato. Dicembre credo possa iniziare a darci soddisfazioni, i punti in classifica al momento sono zero, ma siamo tutti pienamente convinti di disputare una buona stagione e di mantenere la categoria".