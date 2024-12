Calcio, Pontelungo. Zanardini senza rimpianti dopo la rimonta del Finale: "Rammaricato? Tutt'altro, mi tengo stretto il punto"

Chi si aspetta un Fabio Zanardini arrabbiato per la rimonta del Finale al Borel rimarrà deluso.

Il tecnico granata ha ribadito l'importanza del punto raccolto al Borel, nonostante il doppio vantaggio maturato a inizio ripresa.

"Il primo tempo da parte nostra è stato giocato in maniera imbarazzante e anche con un pizzico di supponenza. Sappiamo che questa squadra debba essere costantemente pungolata per rendere al meglio, ma se i ragazzi vorranno disputare un campionato importante sarà necessario mettere in campo un diverso tipo di mentalità.

Non ho rimpianti perchè il Finale non avrebbe rubato nulla se avesse ottenuto l'intera posta in palio, anzi, sarebbe stato il contrario magari a ruoli invertiti.

Cosa che poteva succedere anche negli ultimi scampoli di gara, le opportunità le abbiamo avute, ma per pensare a orizzonti di un certo tipo serve un passo avanti a livello di personalità"