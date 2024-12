Talmente bravi da farla sembrare facile. Invece è stara davvero dura. Parola di mister Pietro Buttu, che esalta il suo Imperia per il successo 3-0 sulla Cairese con tanto di dedica speciale.

Alla classifica ancora non ci pensa il tecnico nerazzurro, anche perchè l'Imperia è ancora in zona playout ma, come sottolinea giustamente Buttu, l'importante sarà esserne fuori al termine della 38esima giornata.

Ecco le parole del mister a fine partita