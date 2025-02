Nuoto artistico, a Novara weekend intenso per le ragazze del Doria Loano

Dal 31 gennaio al 2 febbraio, le ragazze del nuoto artistico del Doria Nuoto Loano hanno preso parte alla manifestazione nazionale di nuoto artistico propaganda che si è svolta a Novara. "Le nostre atlete si sono distinte con diversi esercizi in gara - spiegano dalla società loanese - ottenendo ottimi risultati".

"Il primo giorno, venerdì pomeriggio, è stato inaugurato dalla performance della singolista Maya Ordine (2009), al suo primo anno nella categoria Junior - commentano dal Doria Nuoto - Maya ha brillantemente superato le eliminatorie, conquistando il 6° posto e qualificandosi per la finale, dove ha poi raggiunto il 5° posto in classifica. Sabato è stato il turno della Squadra Junior, composta da un gruppo di talentuose atlete, che, partendo dalla seconda posizione della start list, si sono piazzate al 15° posto, sfiorando l’ingresso in finale, che prevedeva le prime 12. L’obiettivo futuro sarà sicuramente quello di perfezionare le performance per incrementare il punteggio e garantirsi un posto tra le migliori".

"A seguire, è stato il momento del duo nella categoria Senior+Junior, formato da Alessia Mascarino (2005) e Giada Delitala (2006) - continuano dal sodalizio di Loano - Nonostante il poco tempo di preparazione, le ragazze hanno ottenuto un ottimo 4° posto, lasciando ampi margini di miglioramento per le competizioni future. L’ultima giornata della manifestazione ha visto le nostre atlete affrontare la prova del libero combinato nelle categorie Assoluti e Juniores. Dopo un avvio non perfetto nella prima prova, dove si sono classificate al 5° posto, le ragazze hanno saputo riscattarsi nella seconda prova, conquistando un meritato 3° posto sul podio".

"L'allenatrice Rossella Guaraldi, insieme ai coach di supporto, si è dichiarata soddisfatta dei risultati ottenuti, pur essendo consapevole che la squadra ha ancora moltissimo potenziale da esprimere. Con il giusto impegno, il futuro riserva sicuramente nuove soddisfazioni per queste giovani atlete" concludono dal Doria Nuoto Loano.

Foto copertina, da sx a dx : Giorgia Zanoni, Giada Delitala, Beatrice Mino, Chiara Miozzo, Sofia Ghigliazza, Rachele Totaro, Matilde Marino, Giulia Manni, Federica Marcante, Marta Cenere.