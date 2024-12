Atletica: tanti atleti e ottimi risultati per la Naturun Team Valle Argentina alla Maratona di Torino (Foto)

Ottimi risultati per gli atleti della Naturun Team Valle Argentina alla ‘Torino City Marathon’ del 1° dicembre scorso.

Undicesima ‘candelina’ per Andrea Fagioli che conclude in 3h03’02” conquistando la 240esima posizione. Esordio per Roberto Celia, 443esimo in 3h14’39” e per Ingrid Mattioli, 1885a in 4h29’45”. Quarto sigillo sulla distanza con relativo miglioramento del primato personale per Alessandro Di Guardo 1.121° in 3h43’37” e Barbara Tarsi, 1.183° in 3h46’34” Seconda Maratona per Raffaella Alberrti, 1888a in 4h29’45” anch’essa con un robusto miglioramento del proprio best time.

Sulla distanza della ‘Mezza Maratona’, 479° e 480° posto per Pierpaolo Ciambella E Silvia Petrucci in 1h39’46”, 778° posto per Mauro Lucà in 1h47’01’’, 819° posto per Roberto Grassi in 1h47’01’’, 1442° posto per Roberta Olivieri in 2h05’30”. Gara di esordio, invece, per Lara Di Dante 1368° in 2h01’57”.