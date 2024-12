Calciomercato, San Francesco Loano: sono ben cinque le uscite, in attesa di nuovi rinforzi

E' un dicembre assolutamente non banale quello che sta vivendo la San Francesco Loano.

Gli interventi per ridisegnare la rosa continueranno nei prossimi giorni, oggi però sono state confermate cinque uscite complice la riapertura delle liste di trasferimento.

Salutano l'Ellena i difensori Stiven Taku e Gioele Marzano e gli attaccanti Sergio Halaj, Gianni Vierci e Manuele Macagno.

"A loro va il nostro ringraziamento - ha spiegato il vicepresidente Andrea Ferrara - per l'impegno e la determinazione che hanno dimostrato per la nostra società. Nuovi arrivi? Sicuramente qualche operazione in entrata, nei prossimi giorni, verrà portata a termine".