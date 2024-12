Ciclismo. Cambio della guardia alla guida del Trofeo Laigueglia, l'organizzazione passa alla GS Emilia

Sarà la “GS Emilia”, guidata da Adriano Amici, a curare l’organizzazione della 62^ edizione del Trofeo Laigueglia, che, come da tradizione, inaugurerà la stagione ciclistica in Italia. La gara si terrà mercoledì 5 marzo 2025. Nei giorni scorsi, il Comune di Laigueglia, uno dei Borghi più belli d’Italia, ha ufficializzato l’accordo con il gruppo sportivo emiliano per la gestione dell’evento che apre la stagione del ciclismo professionistico.

Grande soddisfazione è stata espressa da Adriano Amici, patron della GS Emilia: «Per il nostro staff è un piacere tornare a Laigueglia dopo due anni di assenza. In passato abbiamo organizzato nove edizioni del Trofeo Laigueglia. Per il 2025, prevediamo una competizione di alto livello con la partecipazione di molte squadre prestigiose, pronta a offrire uno spettacolo interessante».

Anche il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi, ha manifestato entusiasmo: «Il Trofeo Laigueglia è un appuntamento di rilievo per il nostro borgo, non solo per la presenza di atleti di fama nazionale e internazionale, ma anche per l’eccezionale visibilità mediatica che offre. L’Amministrazione Comunale ha affidato l’organizzazione tecnica dell’evento a un team di professionisti altamente qualificati e affiatati, che lavorano con dedizione per dar vita a una gara straordinaria, capace di attirare ogni anno migliaia di tifosi. Un ringraziamento speciale va a Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo, e al suo staff, che accoglieremo con piacere a Laigueglia durante la manifestazione, promettendo un avvio di stagione agonistica emozionante».

La 62^ edizione della corsa si conferma un importante “test” in preparazione delle grandi classiche del ciclismo, come la “Milano-Sanremo”. Nel tempo, il Trofeo Laigueglia ha visto protagonisti campioni di altissimo livello, le cui firme arricchiscono il Muretto dei Ciclisti, una collezione di piastrelle ideata dal compianto Bruno Zanoni, simbolo della passione per il ciclismo e memoria storica dei vincitori della gara. Tra i grandi nomi figurano Ballan, Pozzato, Merckx, Armstrong e Nibali.

L’edizione più recente è stata vinta dal francese Lenny Martinez, talento della Groupama FDJ, che, negli ultimi chilometri, ha staccato gli avversari Andrea Vendrame, Juan Ayuso, Christian Scaroni, Jan Christen, Darren Rafferty e Louis Barrè. Anche per il 2025, si prospetta una competizione avvincente, ambientata tra il blu del mare laiguegliese, premiato con la Bandiera Blu della Fee, e il verde delle colline dell’entroterra.