Pallanuoto. La Rari Nantes Savona riprende subito il cammino, espugnata Napoli 9-5

Quattro reti per Merkulov

Pronto riscatto per la Rari Nantes Savona dopo la sconfitta di Champions con il Barceloneta. I biancorossi hanno espugnato la piscina Scandone di Napoli superando il Posillipo con il punteggio di 9-5. Una vittoria convincente per la formazione ligure, che ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute del match.

La partita ha visto un primo tempo equilibrato, chiuso sul 3-2 per Savona. Nel secondo quarto, la squadra allenata da Angelini ha allungato portandosi sul 6-3 grazie a un’ottima fase difensiva e alla concretezza sotto porta. Nel terzo periodo, i biancorossi hanno consolidato il vantaggio (8-4), gestendo poi il punteggio nell’ultima frazione, terminata 1-1.

Sugli scudi Marko Merkulov, autore di quattro reti decisive per il successo savonese. Ottima anche la prova di Krisztian Erdélyi, che ha siglato una doppietta. In gol anche Figlioli, Rizzo e Guidi. Per il Posillipo, la reazione è arrivata grazie a Radulovic, autore di una tripletta, oltre ai gol di Brguljan e Cuccovillo.

Il Savona si è dimostrato più efficace nelle situazioni di superiorità numerica, trasformando cinque occasioni su otto, mentre il Posillipo ha fallito tutte le sue nove opportunità con l’uomo in più, riuscendo però a realizzare tre rigori su tre. Da segnalare l’espulsione dell’accompagnatore savonese Aschiero nel primo quarto per proteste e l’uscita per limite di falli di Cora nel finale di gara.

CN POSILLIPO - BPER RN SAVONA 5-9

Parziali: 2-3, 1-3, 1-2, 1-1



CN Posillipo: Izzo, Somma, Angelone, Brguljan 1(R), Miraldi, Aiello, Radulovic 3(1R), Cuccovillo 1(R), Briganti, Serino, Milicic, Rocchino, Spinelli, Valle.

Allenatore: Porzio.

BPER RN Savona: Nicosia, Rocchi, Cora, Figlioli 1, Occhione, Rizzo 1(R), Merkulov 4, Bruni, Erdélyi 2, Guidi 1, Patchaliev, Gullotta, Da Rold.

Allenatore: Angelini.



Arbitri: Severo - Scappini

Delegato FIN: Rotondano

Spettatori: circa 200