Calcio, Albenga. Svolta dei Fedelissimi, i tifosi non seguiranno la squadra a Imperia

Un comunicato uscirà probabilmente già nel corso del pomeriggio, ma è ormai certa l'assenza dei Fedelissimi al seguito dell'Albenga nel derby contro l'Imperia.

Le difficoltà sempre più crescenti all'interno del club (non ultimi gli allenamenti a ranghi ridotti di questa settimana), hanno spinto il gruppo organizzato ingauno a non presenziare dopodomani in uno degli appuntamenti più importanti dell'intera stagione.

Un segno tangibile della portata della protesta, ancor più evidente dopo la costante presenza dei Fedelissimi anche nelle prime uscite estive della squadra, all'epoca brillantemente guidata da Mariotti, in provincia di Crema.

Le iniziative collaterali, in tandem con l'Associazione Culturale Orgoglio Ingauno, non sono venute neppure nelle scorse settimane, ma per domenica, pur non senza patemi, è stato sancito lo stop.