Calcio. Super Vita regala al Vado un Natale felice, un buon Derthona si arrende al Chittolina

VADO - DERTHONA 1-0 (57' Vita)



51' FINISCE QUA! IL VADO BATTE IL DERTHONA E CENTRA LA SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA!

47' ultimo cambio Vado, Michelucci per un Vita da 8 in pagella, rispondono gli ospiti con Disegni per Carli

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' 3-5-2 per il finale di gara in casa rossoblu: Gagliardi trova spazio e tira sul primo palo, Bellocci è attento

41' nuova mossa di Turi: Robotti per Gabrielli

39' ritrova il terreno del Chittolina Donaggio, esce Alfiero

37' Lora per Pisanu, Cottafava ricorre ancora a energie fresche

35' Fantastico Vita: tocco e tiro dai 18 metri, risposta all'altezza di Cizza che allunga il pallone in corner, bravissimi entrambi in questa occasione

33' tentativo di lob di Mencagli, Bellocci recupera la posizione ma non deve intervenire

29' doppio rinforza gli ormeggi Cottafava, out Monteverde e Capra, in campo Ndinefo e Venneri

27' MENCAGLI CALCIA ALTO! SPIAZZATO BELLOCCI, MA BATTUTA MEZZO METRO OLTRE LA TRAVERSA!

26' gol sbagliato e rischio di gol subito. CALCIO DI RIGORE PER IL DERTHONA, TARGHETTA VEDE UN TOCCO DI MANO IN AREA ROSSOBLU

25' sbaglia il disimpegno il Derthona, Alfiero cincischia però troppo facendosi recuperare dalla difesa dei leoncelli

22' IL VADO E' IN VANTAGGIO! VITA'! PUNIZIONE DI VITA, STACCO IMPERIOSO DI VITA CHE BATTE CIZZA!

18' Gagliardi per Tocila, primo cambio per il Derthona

16' gol annullato al Vado. Punizione perfetta di Vita, ma Cizza è superlativo, sulla respinta il tap in, secondo il primo assistente Lorenzon arriva da posizione irregolare

14' ammonito Soumahoro

12' punizione poco convinta di Capra, nessun pericolo per Cizza

11' Carli giù in area, Targhetta non valuta la trattenuta punibile con il penalty

6' prima azione ben congeniata dal Vado, spizzata di Alfiero per Capra, pallone di ritorno che l'attaccante piemontese non sfrutta al meglio per questione di centimetri! Palla radento fuori di un palmo alla destra di Cizza

5' punizione di Carli, debole e fuori misura

3' Vado impacciato in fase di palleggo, Abonckelet perde palla e rimedia un giallo

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



48' occasione nel finale di tempo per il Derthona, maglie larghissime in mediana per i rossoblu, palla in verticale per Mencagli che incrocia sul secondo palo, reattivo Bellocci

42' poco da segnalare negli ultimi 10 minuti, Bussaglia va di mancino dai 22 metri, sfera alta

28' brutta palla persa in mediana dal Vado, Montesano spende un giallo per fermare la ripartenza dei leoncelli

25'. giù in area del Vado un giocatore ospite, Targhetta lascia correre

24' cade male Bellocci in occasione di un'uscita alta, il portiere riprende il suo posto in porta dopo pochi minuti

21' fiammata Vado. Bussaglia si presenza solo davanti a Cizza, il centrocampista tentenna e permette al portiere di respingere in uscita bassa, Vita pochi istanti dopo fallisce il tap in! Occasionissima Vado!

18' ammonito Monteverde, Vado che fatica a palleggiare in questa prima fase del match

15' Pisanu tenta l'imbucata, sfera leggermente lunga che sfila sul fondo

9' Derthona in pressione costante in questo avvio, il Vado fatica a distendersi

5' prima occasione Vado, Bussaglia si allarga e scarica per Monteverde, traversone immediato deviato di poco sul fondo da Alfiero

3' Turi se la gioca a viso aperto, 3-4-3 per i leoncelli, canonico rombo per il Vado

1' si parte!

PRIMO TEMPO



VADO: Bellocci, Pisanu, Monteverde, Montesano, Capra, Bussaglia, Afliero, Vita, Abonckelet, Cottarelli, Prisco.

A disposizione: Sattanino, Lora, Mameli, Michelucci, Ndianefo, Corengia, Casazza, Venneri, Donaggio.

Allenatore: Boisfer (Cottafava squalificato)



DERTHONA: Cizza, Saidi, Giacchino, Carli, Gabrielli, Mariani, Tocila, Soumahoto, Nobile, Arcidiacono, Mencagli.

A disposizione: Mandrino, Daffonchio, Disegni, Gagliardi, Gilli, La Cava, Lombardo, Robotti, Nani

Allenatore: Turi



Arbitro: Targhetta di Castelfranco Veneto

Assistenti: Lorenzon di Treviso e Liotta di Sandonà