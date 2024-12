Pallanuoto. Troppa Rari per l'Onda Forte, i biancorossi di Angelini dominano l'ultima gara del 2024 (26-9)

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con l’Onda Forte, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per l’11^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025. 26 a 9 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita a senso unico, letteralmente dominata dai biancorossi come denotano anche i parziali di 7 – 2, 5 – 4, 6 – 3, 8 – 0.

Il Campionato di Serie A1 si ferma ora per le festività natalizie. Il primo impegno nel nuovo anno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 12^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma mercoledì 15 gennaio nella piscina “Mompiano” di Brescia con l’A.N. Brescia. L’incontro avrà inizio alle ore 19,00.

Questo il tabellino della partita.



BPER R.N. SAVONA – ONDA FORTE 26 – 9

Parziali (7 – 2) (5 – 4) (6 – 3) (8 – 0)



TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 2, Damonte 3 (di cui 1 su rigore), Figlioli 2, Occhione 2 (di cui 1 su rigore), Rizzo, Merkulov 2, Bruni 3 (di cui 1 su rigore), Erdelyi 2, Guidi 3, Patchaliev 4, Gullotta 2, Da Rold, Cora 1.

Allenatore Alberto Angelini.

ONDA FORTE: Piccionetti, Maffei M., Maffei F. 2, Voncina 1, Faraglia 5 (di cui 1 su rigore), Barigelli Calcari, Bego, Gatto, Boezi 1, . / ., Barillà, Borovcic Kurir, Rubini, Fabbri P..

Allenatore Massimiliano Fabbri.



Arbitri: Marco Piano di Genova e Alessandro Roberti Vittory di Riese Pio X (Treviso).

Delegato Fin : Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.



Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 8 / 14 + 3 rigori non realizzati.

ONDA FORTE: 2 / 4 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

Note:

Spettatori : 150 circa.

Usciti per 3 falli : A 2’01” dalla fine del 3° tempo Maffei M. (Onda Forte).

Nel Savona in porta Nicosia nel primo e secondo tempo, Da Rold nel terzo e quarto tempo.

Nell’Onda Forte in porta Piccionetti nel primo e secondo tempo, Rubini nel terzo e quarto tempo.



A 3’45” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore dell’Onda Forte, Fabbri

A 6’29” dalla fine del 4° tempo Faraglia (Onda Forte) ha sbagliato il rigore parato da Da Rold.