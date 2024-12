Calcio, Prima Categoria A. Le imperiesi a caccia del primato sotto l'albero

La fine del girone di andata arriverà a gennaio inoltrato per il gruppo A di Prima Categoria, ma Camporosso e Golfodianese vorranno comunque fare il possibile per festeggiare il Natale in vetta solitaria.

Gli orange ospiteranno un Dego in ottima forma, mentre i rossoblu sono attesi sulla rotta opposta, dall’Altarese.

Aira di derby al Marco Polo tra Andora e Golfodianese, mentre Baia, Mallare e Cengio cercheranno punti in terra ponentina sui campi di Imperiese, Oneglia e Virtus Sanremo.

Concludono il programma Borgio Verezzi - Borghetto e il posticipo tra San Filippo Neri Yepp Albenga e Vadino.