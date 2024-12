Calcio, Cisano. Porcella e i biancoblu a fianco di Torres del Bordighera: "Gli auguriamo una rapida ripresa, arancioblu avversari quotatissimi"

E' stato un Natale trascorso al primo posto in classifica e con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Liguria ottenuta contro la rivale più temibile in campionato.

Un buon viatico per avvicinarsi all'anno nuovo per il Cisano. L'ultimo impegno ufficiale del 2024 ha visto i biancoblu superare 6-2 il Bordighera Sant'Ampelio negli ottavi di ritorno, un risultato rotondo contro la squadra candidata a contendere il primo posto in campionato al team di Rossano Porcella.

Un punto di vista condiviso anche dallo stesso tecnico.

"Vanno fatti i complimenti al Bordighera perchè ci ha saputo rendere la vita difficile. Sono una squadra ben strutturata, capace di rimontare momentaneamente due reti e di riportarsi sul 2-2. Credo - continua Porcella - che possano essere gli avversari più insidiosi per il primo posto finale, motivo per cui non dovremo abbassare minimamente la guardia già a partire dai primi impegni dell'anno nuovo.

Il pensiero principale però corre a Simon Torres, vittima di un infortunio simile a quello occorso a D'Aprile del Vadino. Da parte di tutto il Cisano l'augurio sincero per una ripresa completa e che sia la più rapida possibile".