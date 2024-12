Laigueglia. Il nome più prestigioso sul Muretto dei Ciclisti, c'è la firma di Tadej Pogacar

Il Muretto dei Ciclisti di Laigueglia, da anni punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote, si è arricchito di una firma decisamente prestigiosa: quella di Tadej Pogacar, il ciclista sloveno considerato uno dei più forti degli ultimi anni.



Questo muro delle celebrazioni, ideato dal compianto ex ciclista professionista Bruno Zanoni, è ora portato avanti dal figlio Matteo che ha commentato con orgoglio l'importante aggiunta alla collezione: “La firma di Pogacar è una testimonianza del legame tra il Muretto e la storia del ciclismo. Sono convinto che papà Bruno sarà felicissimo di questa preziosa presenza, così come tutti gli appassionati di ciclismo che ogni anno vengono a visitare e fotografare il muretto, ormai una celebrità".



Inoltre, per rendere omaggio alla figura fondamentale di Bruno Zanoni, è stata inserita anche una sua foto accanto alla firma del campione sloveno. Matteo ha ringraziato le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo momento, tra cui Isaia Spinelli e i fratelli Carera, e ha annunciato che prossimamente il Muretto sarà arricchito con altre firme di grandi ciclisti. Bruno Zanoni, che non è stato solo un ciclista, ma anche un imprenditore, allenatore e grande promotore del ciclismo, è ricordato con affetto e ammirazione da tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nella comunità ciclistica e tra gli amici, come testimonia il commovente ricordo di Paolo Viberti.



Zanoni è stato un protagonista nella storia del ciclismo, non solo come ciclista, ma anche come ideatore e organizzatore del Trofeo Laigueglia, la storica corsa che segna l'apertura della stagione ciclistica italiana. Le sue vittorie come ciclista includono la semitappa al Giro d'Italia del 1978, ma è stato soprattutto noto per essere stato l'ultima Maglia Nera del Giro d'Italia, un riconoscimento che gli ha conferito una certa fama e lo ha reso un personaggio amato in tutto l'ambiente del ciclismo.