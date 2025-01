IL PAGELLONE. Vado, Il sentiero è tracciato: ora tocca ai rossoblu agguantare il sogno Serie C

VOTO 7

Quaranta punti raccolti nel solo girone di andata varrebbero da soli il voto positivo di inizio inverno per i rossoblu.

Errori nel corso dell'estate ne sono stati ovviamente commessi: la scelta De Lucia non ha pagato e l'aver rivoluzionato in maniera radicale la rosa (pur con elementi top) ha imposto alla squadra i fisiologici tempi di adattamento. La società del presidente Tarabotto (pronto a catalizzare su di sè l'attenzione nei momenti chiave, spostando l'obiettivo dai giocatori) ha però avuto la forza, le risorse e la lucidità per porvi rimedio.

Richiamare Cottafava si è rivelata la scelta giusta, per un tecnico che non regalerà titoli ai giornali o frasi a effetto, ma è capace di portare in dote tanti punti e soprattutto equilibrio.

L'auspicio è che il voto possa ulteriormente alzarsi a fine stagione, permettendo così alla provincia di Savona di tornare nuovamente a confrontarsi, dopo tanti anni, con il calcio professionistico.