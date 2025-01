IL PAGELLONE. Pietra Ligure, tra color che son sospesi

VOTO 6.5

Il pagellone del Pietra Ligure arriva con qualche giorno di anticipo rispetto alla finestra ideale e, per questo motivo, può risultare anche un pizzico conservativo.

La motivazione è chiara, l'appuntamento con la finale di Coppa Italia rappresenterà un primo bivio all'interno della stagione biancoceleste e riporre un trofeo all'interno della bacheca rappresenterebbe per il club del presidente Ricciardi non solo un traguardo storico, ma anche una strada aperta in più nella strada che può condurre alla Serie D.

I primi mesi del torneo 2024/25, però, possono non apparire così di facile lettura, soprattutto riavvolgendo il nastro alle premesse estive.

Ci si attendeva un Pietra capace di esaltare nuovamente il proprio parco attaccanti (arricchito da Sogno, ma limitato dagli infortuni) e magari pronto a concedere qualcosa in più nel reparto arretrato, invece i biancocelesti ad oggi vantano la seconda miglior difesa del campionato e una tenacia che, soprattutto nella gara contro il Golfo Pro Recco, sembra aver ribaltato il paradigma rispetto all'ultimo incredibile girone di ritorno.

Da non dimenticare, infine, il fondamentale scontro diretto alla ripresa contro la capolista Rivasamba che potrebbe permettere a capitan Rovere e compagni di riavvicinarsi concretamente alla vetta della graduatoria.

I biancocelesti restano quindi al momento quasi sospesi in un limbo, ciò che è certo è che le prossime settimane avranno un peso specifico non indifferente sul bilancio finale dell'intera stagione.