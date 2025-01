Un 2024 da ricordare per il triathlon del Doria Nuoto: i loanesi al 13°posto nel Campionato Italiano di Società

Il 2024 che sta per concludersi è stato un anno ricco di soddisfazioni per il Doria Nuoto Loano. Tra le note più liete dell'annata, c'è sicuramente il prestigioso 13° posto nel Campionato Italiano di Società per quanto riguarda il Triathlon.

Grazie agli eccellenti piazzamenti dei propri tesserati, il sodalizio guidato dal presidente Massimiliano Gattuso si è imposto tra le eccellenze affiliate alla Federazione Italiana Triathlon: "Un'enorme soddisfazione per una società piccola come la nostra", ha dichiarato con orgoglio il dirigente loanese, evidenziando il valore di un risultato raggiunto con passione, dedizione e professionalità

Ma lo sguardo del Doria Nuoto è già rivolto al futuro, in particolare al 2025, anno che si prospetta altrettanto intenso e carico di aspettative: il 18 maggio, infatti, Loano ospiterà il campionato nazionale universitario di triathlon e gli italiani di paratriathlon, eventi che confermano la città come una delle mete di riferimento per federazione e atleti.

A sottolineare la qualità e l'organizzazione dell’ambiente loanese, il 2024 ha regalato un’emozione indimenticabile: la medaglia d’argento conquistata da Francesca Tarantello ai Giochi paralimpici di Parigi. L’atleta, insieme alla sua guida Silvia Visaggi, ha ottenuto il podio nel triathlon PTVI: un successo arrivato dopo un periodo di preparazione con allenamenti anche nelle strutture di Loano sotto la supervisione del tecnico Paolo Zunino, figura di riferimento del Doria Nuoto e parte dello staff della nazionale italiana di paratriathlon.