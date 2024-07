IL PAGELLONE. Bragno, missione salvezza compiuta

VOTO 6

Nelle valutazione al termine del girone di andata avevamo assegnato un 5.5 ai biancoverdi, per una prima parte di stagione che non aveva soddisfatto al 100% le attese.

Probabilmente il valore effettivo della rosa è quello che ha permesso ai biancoverdi di raccogliere i 35 punti totali utili per la salvezza (16 nel girone di andata e 19 in quello di ritorno), un traguardo che dalle parti del "Ponzo" rappresenta comunque un piccolo miracolo sportivo.

La stagione, come da aspettative della stessa dirigenza, avrebbe potuto regalare qualche soddisfazione in più? Forse sì, ma per i valbormidesi presentarsi nuovamente ai nastri di partenza di un nuovo campionato di Promozione rappresenta di per sè già una vittoria.