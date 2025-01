IL PAGELLONE. Carcarese, come fare tesoro degli errori

VOTO 7.

Carcarese e Sestrese erano le due squadre attese al vertice della graduatoria la scorsa estate e rispetto ai verdestellati i valbormidesi sono riusciti a rispettare i pronostici.

Ciò non toglie meriti ai biancorossi, tutt'altro: l'anno scorso le ambizioni per un torneo d'alto rango non hanno trovato riscontro sul campo, ma la dirigenza ha avuto la forza e il merito di compiere i correttivi opportuni, puntando su un tecnico all'esordio in prima squadra come Michele Battistel.

La sensazione è che la sosta sia arrivata al momento giusto, utile a ricaricare le energie fisiche e mentali. Se ciò avverrà la Carcarese non può che presentarsi al via del 2025 come la candidata principe per la promozione nel massimo campionato dilettantistico ligure.