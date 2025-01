Calcio, Albenga. Ieri un doppio allenamento, ancora volti nuovi nella squadra di Massa

Dopo l'assenza di Imperia, l'Albenga appare ormai prossima al rientro in campo contro la Sanremese.

Se il verdetto del campo appare ancora una volta scontato dopo il filotto di sconfitte inanellato negli ultimi due mesi, quantomeno la squadra di Massa dovrebbe confermare la propria presenza al "Comunale".

I nomi in uscita sono quelli già confermati di Salavagione e Freccero, mentre anche Bovegno dovrebbe essere prossimo ad accasarsi in un nuovo team.

Avere riscontri ufficiali dal Riva risulta come sempre complesso, anche in merito agli identikit appartenenti al nuovo manipolo di giocatori che si è presentato agli allenamenti (ieri addirittura doppio). Come sempre sarà la distinta di domenica a dissipare i dubbi.