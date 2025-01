IL PAGELLONE. Pontelungo, la zucca è oramai una carrozza

VOTO 7.

La società del presidente Neri in pochi anni si è tolta risate e battute dalle spalle, diventando il punto di riferimento per il calcio ingauno.

L'opera di strutturazione del club è progredita anno dopo anno non solo in campo, ma anche a livello societario, fino ad arrivare ad assorbire (cosa impensabile fino a qualche anno fa) praticamente l'intero Settore Giovanile dell'Albenga.

A livello di Prima Squadra i mezzi per competere fino alla fine per il salto in Eccellenza ci sono tutti e bene ha fatto il massimo dirigente granata a sottolineare quanto il club sia comunque pronto ad affrontare, in caso di promozione, l'approdo nel massimo campionato regionale.

L'ultimo step deve essere compiuto a livello mentale: 12 mesi fa ci fu un calo nel girone di ritorno dopo un grande avvio, ora sta solo a Sfinjari (ritornato a livelli fisici da vero e proprio big) e compagni riuscire a battagliare fino alla fine per ottenere qualcosa di grande.