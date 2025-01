Calcio, Promozione. Il 2025 si apre con gli ultimi 90 minuti del girone di andata

L’ultima giornata del girone di andata sancirà tutti i verdetti al giro di boa per il girone A di Promozione.

Titoli e piazzamenti ancora provvisori, ma comunque da non sottovalutare per le dinamiche future di tutte le squadre savonesi.

Si parte dal Corrent, dove la Carcarese riceverà il Legino: la capolista vuole punti per mantenere le inseguitrici a distanza di sicurezza e ottenere in solitaria il titolo di campione d’inverno.

Il Ceriale è infatti a sole tre lunghezze e riceverà al Merlo un Ventimiglia che in trasferta ha faticato per ll’intero girone di andata.

Scontro tra terze in classifica, al Riva, tra Pontelungo e Sampierdarenese, mentre il Millesimo sarà a Genova per sfidare la Superba.

La stessa destinazione per il Finale di Lorenzo Scalia che, contro il Cella, non potrà permettersi ulteriori passi falsi: una sconfitta condannerebbe infatti i giallorossi al penultimo posto.

Domenica dal peso specifico rilevante per il Bragno, ospite dell’Argentina, ma anche per l’Albissole per il match del Faraggiana con il San Cipriano.