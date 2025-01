Il Comune di Alassio celebra il maestro Alessandro De Blasi: "Orogliosi della nomina a Tecnico dell'Anno"

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, insieme a tutta l'amministrazione Comunale, esprime le più vive congratulazioni ad Alessandro De Blasi per l'importante riconoscimento ricevuto come Tecnico dell'Anno e per la sua inclusione tra i Cinque Sportivi Savonesi dell'Anno. Questa prestigiosa onorificenza è stata assegnata dal Coordinamento delle Associazioni Benemerite del Coni (Veterani dello Sport , Azzurri d’Italia, Panathlon club Carlo Zanelli, Special Olimpic, Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo e Unasci) e dalla Delegazione del Coni Provinciale di Savona. L’iniziativa, che si avvale del patrocinio del comune di Savona, è stata ripresa nel 2017 dal delegato del Coni Roberto Pizzorno sulla falsa riga dello Sportivo Savonese ideato nel 1958.

"Siamo orgogliosi e felici - dichiara l'assessore Roberta Zucchinetti - della nomina di Alessandro De Blasi a Tecnico dell’Anno, giusto riconoscimento per l’impegno, la passione e il talento che questo grande sportivo ha sempre dimostrato, portando i suoi atleti della Kombat Team a conquistare i più importanti titoli a livello nazione e mondiale, con un'escalation che nel corso del tempo è stata davvero eccezionale. Un percorso che, sin dall'inizio, ha trovato un solido supporto da parte dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, che ha sempre creduto nel valore di Alessandro e della Kombat Team. Il nostro augurio più sentito è che Alessandro possa conseguire traguardi sempre più importanti, continuando a rappresentare un modello di dedizione e competenza per tutta la comunità sportiva".