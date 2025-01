Coppa Italia di Eccellenza, il sogno del Pietra Ligure si infrange sulla Genova Calcio, al "Chittolina" è trionfo biancorosso

PIETRA LIGURE - GENOVA CALCIO 1-3 (67' Rovere - 6' Riggio, 59' Oliveri, 92' Lepera)



Finisce qui! La Coppa Italia di Eccellenza è della Genova Calcio, il Pietra Ligure si arrende 3-1 in finale

92' LEPERA! LA CHIUDE LA GENOVA CALCIO! Contropiede micidiale partito direttamente da un rinvio basso di Dondero e finalizzato dal numero nove biancorosso, che segna la rete del 3-1

90' cinque di recupero

87' Sogno pescato in fuorigioco, secondi preziosi che scorrono per i biancorossi

86' entriamo negli ultimi cinque di partita, la Genova Calcio sembra riuscire a contenere bene l'iniziativa di un Pietra che pare anche stanco

83' Volgger spreca un buon contropiede, riparte veloce il Pietra che guadagna punizione nei pressi della panchina dei genovesi

81' ammonito Gasco

79' Brunozzi rileva Boero, forze fresche per Mazzocchi in questo finale di sofferenza

78' pizzica la barriera il centrocampista biancoceleste, sfera in angolo

77' punizione dal limite per il Pietra, pallone leggermente spostato sulla destra, posizione ideale per un mancino, ma c'è Sancinito pronto alla battuta

75' Previtali incorna la punizione di Tagliavacche, ma è un passaggio a Vernice che fa ripartire velocemente l'azione

73' ed è proprio Dominici di testa ad impegnare Dondero sul primo palo, rimane anche a terra il portiere genovese, per lui un colpo contro il montante

72' G. Insolito lascia il campo, al suo posto Dominici

71' Borlotti appoggia a Faedo sulla destra che sbaglia la misura del traversone, si è risvegliato il Pietra dopo una prima parte di ripresa a dir poco complicata.

68' ammonito Cocco per proteste, nel frattempo entra anche Castiglione al posto di Odasso

67' ROVERE! LA RIAPRE IL PIETRA LIGURE! Diagonale vincente con il mancino che si infila all'angolino dopo un'azione per vie centrali, 1-2 il nuovo parziale

62' Faedo in campo al posto di Lufi, dentro anche Giraudo per L. Insolito

61' ammonito Sancinito, situazione complicata per il Pietra Ligure, entrato male in campo in questa ripresa. E iniziano a scaldarsi gli animi, ha il suo bel da fare Donati di Chiavari per riportare la calma

59' OLIVERI! IL RADDOPPIO DELLA GENOVA CALCIO! Preciso traversone basso arretrato per il numero dieci biancorosso, sinistro rasoterra di prima intenzione che infila Vernice per la seconda volta, è 2-0 per i genovesi

57' Cavalli da fuori, destro deviato in calcio d'angolo, battuta completamente fuori misura con il pallone dritto in rimessa laterale

55' Sogno di forza conquista l'ennesimo corner del match, traiettoria a rientrare di Sancinito, libera la difesa genovese

52' Pietra Ligure meno brillante in questo avvio di ripresa, i biancorossi continuano a mettere grande intensità sul rettangolo verde

51' Tagliavacche ci prova da fuori, Vernice lascia scorrere oltre la linea di fondo. Nuovo scroscio intenso nel frattempo, iniziano a formarsi alcune pozzanghere in campo

50' accesi i riflettori al "Chittolina"

48' Genova Calcio pericolosa dalla bandierina, deviazione sul primo palo di Lepera che non trova la porta

46' si ricomincia, nella Genova Calcio entra Maisano al posto di Riggio

Le squadre sono ancora negli spogliatoi, intervallo più lungo del solito

Continua a piovere fortissimo a Vado, campo sempre più pesante con il vento che soffia sempre più forte

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo dopo un minuto di recupero, alla pausa Genova Calcio avanti 1-0 sul Pietra Ligure, decide al momento la rete in avvio di Riggio

45' Lepera dalla linea di fondo tenta comunque la conclusione di potenza colpendo solo l'esterno della rete, non c'era luce per l'attaccante biancorosso

44' pallone scodellato in area, sponda di Sogno per Rovere che colpisce male

43' altra punizione per il Pietra, siamo a circa trenta metri dalla porta genovese, Sancinito ovviamente sul punto di battuta

40' ancora Cavalli, questa volta il suo tentativo con il destro al volo termina abbondantemente alto

38' da un rischioso disimpegno di Vernice la Genova Calcio tenta di riaffacciarsi in avanti con il traversone di Cavalli che finisce dritto sul fondo

35' torsione aerea di Pili che sorvola di poco la traversa, assalto biancoceleste per raddrizzare il punteggio prima dell'intervallo

34' G. Insolito questa volta colpisce col mancino trovando deviazione e tiro dalla bandierina, sempre Sancinito a incaricarsi della battuta

32' imbucata di Rovere per il taglio di G. Insolito che manca l'aggancio da buona posizione, sfera controllata senza problemi da Dondero

27' Rovere giù in area, Donati senza esitazioni estrae il giallo per simulazione

26' molto aggressiva la squadra di Mazzocchi in questa prima parte di gara, Pietra con un po' troppa frenesia in alcune situazioni, ma alla ricerca del pari con una spinta che inizia a farsi più continua

24' Sancinito ci prova con il suo destro, il pallone termina non lontano dall'incrocio

23' spinta da dietro su G. Insolito, Donati comanda punizione a favore del Pietra

21' giallo per Lepera, secondo ammonito tra le fila biancorosse dopo un contatto a palla lontana con un avversario

19' pioggia e vento continuano a imperversare sul "Chittolina", giornata climaticamente terribile

18' non ce la fa a proseguire Tripi, al suo posto entra Guiffrey

16' Tagliavacche duro su Sogno, ammonito il centrocampista genovese

15' G. Insolito forza la conclusione da più di venticinque metri, pallone alle stelle

10' battuta tagliata di Sancinito, Sogno sul primo palo anticipa tutti di testa senza però indirizzare verso lo specchio

9' prova a reagire il Pietra, colpito a freddo dalla squadra di Mazzocchi, in gol alla prima occasione creata. Conquista una punizione dal limite del lato corto dell'area di rigore la formazione biancoceleste

6' GENOVA CALCIO IN VANTAGGIO! RIGGIO! Vernice respinge con i pugni l'angolo battuto da Tagliavacche, la sfera arriva al limite al capitano biancorosso che, con un gran destro di prima intenzione, insacca sotto l'incrocio

3' sinistro di Odasso dal limite, pallone colpito con forza che termina un metro a lato della porta difesa da Dondero

1' si parte! Pietra in maglia biancoceleste, divisa rossa per la Genova Calcio. Gremita la tribuna del "Chittolina"

PRIMO TEMPO

Formazioni:

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Sancinito, Odasso, Lufi, Insolito G., Insolito L., Rovere, Sogno, Borlotti

A disposizione : Duberti, Dominici, Faedo, Giraudo, Guaraglia, Aicardi, Castiglione, Franco, Gibertini

Allenatore : Cocco

GENOVA CALCIO: Dondero, Cavalli, Tripi, Maresca, Riggio, Boero, Bigini, Tagliavacche, Petracca Lepera, Oliveri, Volgger

A disposizione : Turone, Guiffrey, Previtali, Petitti, Ottonello, Brunozzi, Di Gennaro, Maisano, Andrade

Allenatore : Mazzocchi

Arbitro: Pierfrancesco Donati di Chiavari

Assistenti: Vittorio Semini di Albenga - Florjana Doci di Savona