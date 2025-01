Pietra Ligure - Genova Calcio. Il Comitato Ligure devolve il proprio terzo di incasso a Gledi Xhuri. L'appello della Vadese: "I club facciano altrettanto"

La pioggia e il vento gelido che incessantemente hanno sferzato lunedì pomeriggio il Ferruccio Chittolina, hanno limitato con tutta probabilità l'affluenza del pubblico per l'ultimo atto della Coppa Italia, ma ad assistere a Genova Calcio - Pietra Ligure c'erano comunque quasi 400 persone.

Il modo migliore per aiutare Gledi Xhuri, dopo il drammatico infortunio alla schiena che lo ha involontariamente coinvolto nella sfida tra la Spotornese e gli azzurrogranata nella stagione passata.

Il Comitato Regionale Ligure, presieduto da Giulio Ivaldi, ha infatti deciso di devolvere la propria parte dell'incasso alla raccolta fondi destinata al sostegno del difensore.

"Il presidente Ivaldi - ha spiegato Sergio Brunasso, massimo dirigente della Vadese - fin dal primo giorno ha manifestato la propria volontà di aiutare Gledi con gesti concreti nelle prime occasioni utili, ed effettivamente è stato di parola.

La sua sensibilità ha spinto il Comitato Regionale Ligure ha devolvere il proprio terzo della cifra a loro spettante alla causa di Xhuri.

L'auspicio è che anche Genova Calcio e Pietra Ligure possano fare altrettanto, magari anche non per intero, ma donando una parte della quota a loro spettante, in parte identica rispetto alla Federazione.

La raccolta andrà avanti fino a giugno e, chi avrà modo e piacere, potrà sostenere Gledi non solo a parole ma anche concretamente".