Finale Ligure. Luca De Pedrini è lo Sportivo dell'anno 2024

Ha avuto luogo a ridosso delle festività natalizie l'ormai canonico appuntamento con l'appuntamento di Finalborgo, dedicato alle premiazioni dei migliori sportivi del comprensorio finalese.

Il titolo di Sportivo dell'Anno 2024 è andato a Luca De Pedrini, tecnico della Federvela e coach degli atleti di punta (anche alle Olimpiadi) di tutto il movimento azzurro.

Tra i premi speciali, grande rilievo è stato dato a Pierfelice Firpo, per i suoi quarant’anni di instancabile lavoro nel promuovere lo sport e il benessere nella comunità. Un riconoscimento speciale è stato inoltre assegnato a Federica Baldini, giovane ginnasta che ha raggiunto traguardi importanti a livello internazionale, distinguendosi non solo per le sue prestazioni agonistiche ma anche per la capacità di coniugare sport e studio con grande determinazione.

Le targhe per meriti sportivi hanno celebrato le eccellenze del territorio, con un focus particolare sulle squadre giovanili. Il Volley Team Finale è stato premiato per le prestazioni delle squadre under 19 e under 15 maschili, oltre che per la formazione S3 di primo livello. Riconoscimenti sono andati anche alla squadra allievi del primo anno del Finale Calcio, alla scuola di Aikido di Finale, e alle associazioni Tovo e Garlenda, oltre che a Nicola Agapitos, Mattia Pievani e Claudio Cattaneo, giovani atleti cresciuti nel settore giovanile del Volley Finale.

Ulteriori targhe sono state consegnate ai Garisti 93 Artico, a Alice Dorotea Colella, Christian Borghello, e Joshua Viola della Only Kettlebell Finale. Premiati anche Alessandro Debenedetti e Andrea Tessiore, calciatori formatisi nel vivaio del Finale, la spadista Carola Maccagno, il calciatore Andrea Barberis, e Marco Fregonese dell’Atletica Run. Un riconoscimento speciale è stato infine attribuito al Basket Finale, che ha avviato il centro di Basket Integrato Overlimits, un progetto inclusivo che mira a promuovere lo sport per tutti.