Calcio, Vado. Venneri sigilla la vittoria per 3-1 a Romentino: "Il tiro non era nei piani. Il match col Bra? Rispetto per i giallorossi, ma nessuna paura"

E' stata una rete tanto bella quanto utile a togliersi qualche ansia di troppo negli ultimi secondi di gara, quella messa a segno da Andrea Venneri contro il Novaromentin.

Una marcatura utile ad arrotondare il risultato, dopo la doppietta di Vita e l'1-2 momentaneo dell'ex Saccà, contro una squadra in grande forma come quella di mister Gonzalez, a conferma del livello che il Vado ha saputo raggiungere durante gli ultimi mesi.

"I piani non erano quelli inizialmente - sorride il difensore rossoblu - sono stato sanzionato anche con un'ammonizione per perdita di tempo, ma è stata una punizione ben calciata e spero di realizzare altre reti così.

La partita di mercoledì con il Bra? Sappiamo il gruppo che siamo e prepareremo la partita, pur in tempi ridotti, come le altre. Rispettiamo il nostro avversario, ma non c'è alcun tipo di paura".