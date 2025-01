Calcio, Promozione. Ceriale, Pontelungo e Millesimo vogliono riaccodarsi alla Carcarese, Albissole e Finale a caccia di un pomeriggio da protagonisti

Il pareggio nel derby tra Carcarese e Bragno, con annesse polemiche, ha posto subito la giusta dose di sale per una prima giornata di ritorno che si preannuncia stimolante al punto giusto.

Le inseguitrici dei biancorossi avranno infatti l’opportunità di riavvicinare la vetta in maniera decisa, a partire dal trittico formato da Ceriale, Pontelungo e Millesimo.

Rotta a ponente per i biancoblu di Mambrin, atteso dall’Argentina; turni interni invece per i valbormidesi con il Legino e per gli ingauni (in posticipo alle 18:00) con il San Cipriano.

Gol e bel gioco sono attesi al Faraggiana, dove l’Albissole proverà a fare seguito al 3-0 al Sanci contro una Sestrese pronta a rientrare almeno in zona playoff.

Scontro diretto per emergere dalla zona playout infine per il Finale. La vittoria esterna contro il Cella può rappresentare un nuovo inizio dopo l’arrivo in panchina di Lorenzo Scalia. Rientrare con un risultato utile è il primo obiettivo, ma un’eventuale vittoria permetterebbe ai giallorossi di rivedere da vicino i lidi meno insidiosi della classifica.