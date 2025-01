Si attendeva ormai da diversi giorni la fumata bianca per il ritorno di Diego Dagnino al Finale.

Prima della partita la società ha confermato il ritorno del cenetrocampista, ma ciò non è bastato per tornare dalal sfida contro la Superba con punti utili per la classifica.

I giallorossi hanno infatti ceduto in maniera netta, 4-0, scendendo così al quartultimo posto.