Calcio | Pietra Ligure. L’amarezza di Vernice: "Orgoglioso per il nuovo Ellena, ma non mi capacito degli insulti ricevuti" (VIDEO)

Un ritorno a casa dal sapore dolceamaro per Ciccio Vernice. Il numero uno del Pietra Ligure, loanese doc, è tornato a calcare il terreno dell' Ellena in occasione del derby contro la San Francesco Loano, ma l’accoglienza ricevuta da una parte della tribuna ha lasciato il segno, forse più del risultato maturato sul campo.

Nonostante la rivalità sportiva, Vernice non ha nascosto l'emozione nel vedere il nuovo volto dello stadio cittadino: "Per me è un'emozione enorme. Sono nato qui e vedere questo campo ridotto così bene è una gioia per chi ama il calcio", ha dichiarato il portiere a fine gara. Un tributo sincero verso un impianto che rappresenta il cuore pulsante dello sport loanese.

Tuttavia, il clima sugli spalti ha guastato il pomeriggio del portiere. Vernice ha denunciato con amarezza un trattamento ostile ricevuto da parte di chi, nella vita di tutti i giorni, lo conosce bene:

"Mi dispiace aver preso 45 minuti di insulti da persone che vedo quotidianamente e che mi salutano normalmente. Non capisco questo odio solo perché indosso la maglia del Pietra".