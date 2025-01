L'Albenga di Massa batte gli almanacchi. Lo 0-6 del Varese al Riva è la peggiore sconfitta interna della storia ingauna (VIDEO)

Un primo tempo a marce non forzate, un inizio ripresa in modalità risparmio energetico (i lombardi sfideranno i lombardi mercoledì nel turno infrasettimanale) e un'ultima fiammata a ridosso del triplice fischio: è bastato questo al Varese per infliggere all'Albenga la peggior sconfitta interna della storia bianconera.

Una macchia accompagnata dalla decima sconfitta consecutiva, attorno a uno scenario tecnico che si fa sempre più desolante.

Ecco la sintesi della sfida nelle immagini di Varesesport.

Marcatori: Romero 16' e 19', Ropolo 33', Marangon 40' pt; Barzotti 42' e 44' st

Albenga: Perucca; Pezzella, Belgiovine, Armari; Gaido, Cobuzzi (43' st Peirano), Ferrarese, Alfano, Ennasry; Nori (22' st Assini), Daidola.

A disposizione. Galletti, Aboubacar, Pezzulla, Monte, Acessi.

Allenatore: Gaido - Massa

Varese: Piras; Bonaccorsi (20' st Ferrieri), Priola, Ropolo (3' st Molinari); Vitofrancesco, Marangon, Valagussa (9' st Malinverno), Maccioni; Marchisone (14' st Barzotti); Romero, Banfi (9' st D'Iglio).

A disposizione: Ferrari, Foti.

Allenatore: Floris

Arbitro: Niccolai di Pistoia