Calcio. Bardineto, Francesco Insolito guarda con fiducia alla ripresa: "Squadra con potenzialità, mi aspetto delle soddisfazioni"

Dopo la pausa delle festività, il Bardineto è pronto a riprendere il proprio cammino nel girone B di Seconda Categoria. Domenica prossima i neroverdi dell'alta Val Bormida scenderanno in campo per affrontare il Pallare, una sfida che si preannuncia equilibrata considerando che entrambe le squadre si trovano in classifica a quota 12 punti.

L’ultima partita del 2024 si è conclusa con un pareggio per 3-3 sul campo della Priamar, con i savonesi che hanno trovato il gol del pari proprio al 90°. Un epilogo che ha lasciato l’amaro in bocca come sottolineato da Francesco Insolito, uno dei volti nuovi della squadra di mister Ciravegna, arrivato nella finestra di mercato invernale: "C'è amarezza, pareggiare così fa male - il commento dell'ex calciatore di San Francesco Loano e Pietra - è stata comunque una prova positiva contro una buona squadra come il Priamar, che gioca bene. Dobbiamo andare avanti su questa strada".

Insolito, infine, non ha nascosto il proprio entusiasmo per la sua nuova esperienza: "Mi trovo benissimo, è un bellissimo gruppo e una squadra con potenzialità - ha dichiarato - Mi aspetto di portare a casa delle soddisfazioni, questa squadra ha tutto per farlo".