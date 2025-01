Giro 2025, nessuna tappa in Liguria. Vegni (Rcs): "Con l'assessore Ferro ci siamo dati appuntamento per fare qualcosa per il 2026" (VIDEO)

Il Giro d'Italia 2025 non attraverserà la Liguria. La decisione di Rcs era già nell'aria da diverse settimane e con la presentazione del percorso si è avuta la conferma che la Corsa Rosa non farà tappa in terra ligure.

Dopo l'arrivo di Andora dello scorso martedì 7 maggio che ha visto aggiudicarsi la tappa Jonathan Milan, bisognerà aspettare forse la prossima edizione per rivedere il passaggio sotto casa. A parte chiaramente la Classicissima di primavera, la Milano-Sanremo e il Trofeo di Laigueglia.

Ne abbiamo parlato ieri a Roma, con il direttore dell'area ciclismo di Rcs Mauro Vegni.

"Stiamo lavorando adesso anche con la nuova Regione in particolare con l'assessore allo sport Simona Ferro per il 2025 con altri progetti in particolare con la Milano-Sanremo femminile ma ci siamo dati anche appuntamento per vedere la possibilità di fare qualche cosa su 2026".

Porta aperta quindi con le province liguri che incrociano le dita e sperano di vedere un arrivo o una partenza (o magari tutti e due) e un passaggio che tanto fa bene sia all'indotto che alla visibilità dei comuni coinvolti.

Sul Giro di quest'anno invece dopo la partenza in Albania ci sarà spazio per tappe particolarmente interessanti soprattutto nell'ultima settimana.

"Il Giro è stato costruito secondo i canoni classici cioè avere le prime tappe in maniera che ci sia già una classifica in qualche modo prefissata e poi la terza settimana con le grandi salite che daranno il riscontro finale per la vittoria" ha spiegato Vegni.