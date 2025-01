Pallanuoto. Il big match con Brescia inaugura il 2025 della R.N. Savona, Angelini: “Una sfida impegnativa per ripartire”

Riparte domani sera alle 19 la stagione della Rari Nantes Savona, con una sfida di grande prestigio. I biancorossi di Alberto Angelini inaugureranno il 2025 con il big match di Serie A1 in trasferta contro il Brescia, attuale seconda forza del campionato: l’incontro, che sarà diretto dagli arbitri Stefano Pinato di Genova e Massimo Calabrò di Macerata (Delegato Fin sarà Luca Bianco di Gavardo,Brescia), rappresenterà un banco di prova immediato e impegnativo per testare condizione e determinazione dopo la pausa natalizia.

Alla vigilia della gara, il tecnico savonese ha analizzato il momento della squadra: "Abbiamo lavorato per recuperare le energie e tutto ciò che avevamo costruito fino alla fine dell’anno solare. Ci aspetta subito una partita molto impegnativa, utile per capire quante cose abbiamo dimenticato e quante, invece, ricordiamo. La pausa è stata abbastanza lunga, quindi non possiamo aspettarci una partita brillante sul piano tecnico, ma sicuramente vedremo grande voglia e determinazione”.

Per la trasferta di Mompiano (che sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport), Angelini dovrà fare a meno di Andrea Patchaliev, fermato dall’influenza. A compensare l’assenza, però, c’è il rientro di Marko Vavic, reduce dagli impegni in World Cup con la nazionale statunitense e pronto a scendere in acqua già domani sera: "Anche se non ha ancora giocato con noi quest’anno, Marko conosce il gruppo dalla scorsa stagione e potrà darci subito una mano - ha commentato Angelini - Cosa porterà alla squadra? Esperienza, fisicità e la capacità di ricoprire diversi ruoli. Inoltre, è un atleta che ha appena vinto il bronzo alle Olimpiadi: un risultato che sicuramente ha accresciuto la sua autostima. Sono convinto che ci offrirà qualcosa in più rispetto all’anno scorso”.