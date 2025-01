Calcio. Riccardo Gagliolo non dimentica l'Andora, al via una sponsorizzazione a sostegno del club biancoblu

Il rapporto tra Riccardo Gagliolo e l'Andora non si è mai incrinato nel corso degli anni.

Anzi, il difensore attualmente all'Ascoli ha sempre mantenuto stabili i contatti con la propria città, coltivando le amicizie che lo hanno accompagnato fin da piccolo.

Ecco perchè non stupisce il gesto di sostegno concreto rivolto alla squadra in cui ha mosso i primi passi, come confermato dalla stessa Andora:

"L'A.S. Andora 1966 ringrazia Riccardo Gagliolo e sua moglie Martina Ravotti per la sponsorizzazione ricevuta.

Con questo gesto Riccardo ha dimostrato per l'ennesima volta l'attaccamento verso il suo paese di origine e verso la Società dalla quale è partito prima di arrivare a giocare tra i professionisti con le maglie di Sanremese, Carpi, Parma, Salernitana, AEK Larnaca, Ascoli e Nazionale Svedese.

Fiduciosi di ricambiare la loro fiducia auguriamo a Riccardo e Martina il meglio per il loro futuro nei loro ambiti professionali e familiari".