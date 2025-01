Pallanuoto, Serie A1: primo hurrà del 2025 per la Rari Nantes Savona, De Akker battuto alla "Zanelli" 16-9

R.N. SAVONA - DE AKKER 16-9

FINISCE QUI! La Rari Nantes archivia in scioltezza la pratica De Akker: finisce 16-9 alla "Zanelli", i biancorossi consolidano il terzo posto a -7 dal Recco capolista e a -4 dal Brescia

2:01 Cocchi dalla distanza, Nicosia devia quel tanto che basta per spedire sul palo

2:33 FIGLIOLI arrotonda ancora il punteggio, segnando la sua personale tripletta che vale il 16-9

2:43 sul versante opposto innocuo pallonetto di Milakovic che Nicosia arpiona con sicurezza

3:13 ripartenza di Vavic che libera al centro Rizzo, no look che non sorprende però Pedrielli

3:54 E C'E' ANCHE LA RETE DI GUIDI! Entra nel tabellino anche il dieci savonese, è 15-9 a meno di quattro minuto dalla fine

4:53 RIZZO riporta la Rari a +5, pallone incastonato letteralmente sotto al sette da posizione defilata, gol bellissimo per il capitano biancorosso

6:06 Rocchi scalda la mano destra di Pedrielli, entrato al posto di Valle tra i pali della porta del De Akker

6:52 MERKULOV su rigore "spacca" la traversa, secondo rigore di giornata sbagliato dai padroni di casa

7:05 TRINGALI, quarta rete consecutiva per i bolognesi, Figlioli scuote i compagni

7:34 Merkulov sulla sirena dei trenta secondi trova solo una deviazione avversaria mancando il bersaglio

ULTIMO QUARTO

0:00 parziale di 4-4 in questo terzo quarto, la Rari resta avanti di cinque gol

1:47 fallo da rigore di Gullotta su Lucci, che trasforma nonostante il tocco di Nicosia. 13-8

2:30 QUINTO GOL DI LUONGO: break De Akker che torna a -6

3:28 ROCAMBOLESCO GOL DI LUCCI, 13-6 in un terzo quarto in cui Savona sta comunque continuando a condurre senza problemi

3:59 GRAN GOL DI OCCHIONE che infila sul primo palo il portiere del De Akker, portando la Rari sul +8

4:38 Figlioli carica il destro dalla distanza, Valle riesce ad opporsi

5:25 Milakovic al centro murato dall'intervento di Rocchi e Nicosia, sulla ripartenza centra in pieno il montante Gullotta

5:57 DOPPIETTA ANCHE PER FIGLIOLI servito da Patchaliev, torna immediatamente a +7 il team di Angelini

6:13 LUONGO sblocca il tabellino del De Akker dopo un lungo digiuno, rigore solamente sfiorato da Nicosia, 11-5

6:13 e c'è un penalty anche a favore degli emiliani, punito il fallo di Erdelyi su Condemi

6:34 POKER PER IL GIOCATORE RUSSO, sfera incastrata all'angolino alla sinistra di Valle, monologo biancorosso in questa fase centrale del match

6:34 fallo da rigore di Luongo, Merkulov pronto alla battuta

7:37 ROCCHI PORTA LA RARI IN DOPPIA CIFRA, 10-4 e partita ormai in cassaforte per Savona

8:00 palla contesa sullo sprint, ha la meglio poi Figlioli che avvia la prima azione. Nel frattempo dentro Nicosia tra i pali biancorossi

TERZO QUARTO

0:05 due volte Da Rold, prima su Luongo e poi su Lucci. Intervallo lungo con la Rari avanti 9-4 sul De Akker, parziale di 5-1 in questo secondo tempo

0:50 Luongo fermato dal palo questa volta, è comunque il più ispirato il dieci in calottina blu

2:07 9-4 RARI! Doppietta di Bruni che allunga ancora le distanze in acqua

3:30 Savona si salva nonostante la doppia inferiorità, chiamata non gradita da Angelini. E parliamo dell'arbitro Severo della gara contro il Recco...

4:33 NEL TABELLINO ECCO ANCHE FIGLIOLI! Controfuga micidiale del fuoriclasse della Rari, Valle bucato sul primo palo, sterzata decisa al match da parte dei padroni di casa, che salgono sull'8-4

5:11 Cocchi cerca il palo più lontano, Da Rold intuisce e alza il pallone sopra la traversa

5:36 TRIPLETTA DI MERKULOV: gol in fotocopia a quello del 5-3 per il numero sette biancorosso, è massimo vantaggio Rari, 7-4

6:12 SEGNA ANCHE BRUNI! Di forza il numero otto biancorosso, che spinge in fondo alla porta dopo la prima respinta di Valle

6:44 BRAGANTINI infila il pallone del 5-4: superiorità questa volta sfruttata a dovere dal team di Mistrangelo, resta in scia De Akker

7:10 MERKULOV! Figlioli arma con una grande intuizione il braccio destro del russo, 5-3 Savona

8:00 primo possesso De Akker anche in questo secondo quarto

SECONDO QUARTO

0:10 Bragantini fermato da Da Rold, si chiude 4-3 a favore della Rari il primo quarto

1:04 SCATENATO LUONGO! Grandissimo gol del numero dieci bolognese, sfera sotto l'incrocio e De Akker che torna a -1

1:28 Cora ci prova dalla distanza, conclusione centrale bloccata da Valle

2:10 ANCORA ERDELYI! Rari a +2 sul De Akker

3:14 gran risposta di Da Rold sulla botta mancina di Urbinati, uomo in più non sfruttato dal team di Mistrangelo

3:45 ERDELYI! Botta e risposta in questa fase, torna a +1 la squadra di Angelini

4:07 ANCORA LUONGO, NUOVO PAREGGIO DE AKKER: doppietta del giocatore della formazione bolognese, 2-2

4:20 OCCHIONE! TORNA AVANTI SAVONA! Conclusione potente che buca ancora Valle, 2-1 a 4:20 dal termine del primo quarto

4:42 DE AKKER A SEGNO CON LUONGO: penalty a favore dei romagnoli trasformato dal numero dieci, parità alla Zanelli

5:19 fallo da rigore di Rouwenhorst, Figlioli centra però la traversa mancando il 2-0

6:01 prima superiorità savonese sciupata dai padroni di casa, passaggio errato di Rizzo che mette in difficoltà Figlioli

6:47 si spegne a lato il tentativo di Condemi, Angelini tra i pali si affida inizialmente a Da Rold

7:17 MERKULOV! 1-0 RARI! Diagonale sotto l'incrocio, Valle non può nulla, biancorossi subito avanti

8:00 si parte con qualche minuto di ritardo, primo possesso per De Akker

PRIMO QUARTO

Formazioni:

RARI NANTES SAVONA: 1 Nicosia, 2 Rocchi, 3 Vavic, 4 Figlioli, 5 Occhione, 6 Rizzo, 7 Merkulov, 8 Bruni, 9 Erdelyi, 10 Guidi, 11 Patchaliev, 12 Gullotta, 13 Da Rold, 14 Cora

Allenatore: Angelini

DE AKKER BOLOGNA: 1 Valle, 2 Abramson, 3 Rouwenhorst, 4 Bragantini, 5 Mlakovic, 6 Lucci, 7 Tringali, 8 Filippelli, 9 Condemi, 10 Luongo, 11 Cocchi, 12 Urbinati, 13 Pedrielli, 14 Martini

Allenatore: Mistrangelo

Arbitri : Severo - Grillo