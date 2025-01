Calcio, Serie D. Il Vado per ripartire, la Cairese per confermarsi. Albenga - Borgaro a porte chiuse

Archiviati i verdetti del turno infrasettimanale, è tempo di tornare in campo per le tre formazioni savonesi.

Una domenica che sulla carta potrebbe rivelarsi agevole per Cairese e Vado, impegnate rispettivamente al Brin contro il Fossano e a Chieri.

Per la squadra di Nappi è a portata di mano la possibilità concreta di abbandonare le sabbie mobili della graduatoria, mentre i rossoblu potranno innestare subito la marcia giusta dopo il rovescio interno contro il Bra (oggi impegnato nel derby contro il Saluzzo).

Per l'Albenga, dopo la sconfitta proprio con il Fossano, si profila una delle ultime opportunità per muovere la classifica da qui al termine del campionato. Il Borgaro (falcidiato però dalle squalifiche) pare però in ripresa, dopo la buona prestazione in casa del Gozzano e la vittoria di mercoledì contro la Vogherese. Il match, come noto, sarà disputato a porte chiuse.