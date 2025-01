Calcio. Il Vado sbanca Chieri e torna secondo, ma i rossoblu subiscono gol anche dal fanalino di coda

Sul piatto della bilancia rossoblu prevalgono gli aspetti positivi dopo la vittoriosa trasferta di Chieri. Sia chiaro, non battere l'ultima squadra in graduatoria per i rossoblu avrebbe sepolto le residue chance di lotta al primato, ma dopo la batosta subita dal Bra nel turno infrasettimanale era comunque vitale per il team di Cottafava ritrovare l'appuntamento con i tre punti.

Come sempre a spostare l'ago della bilancia sono state le punte vadesi, Alfiero e Vita, capaci tra il 26' e il 49' a portare i colpi decisivi alla retroguardia piemontese. Da segnalare il nuovo esordio dal primo minuto di Donaggio, schierato nel trio offensivo insieme ad Alfiero e Vita, oltre alla presenza in regia del neo acquisto Troiano.

Il cruccio che il Vado si porta avanti ormai da mesi è però la permeabilità difensiva: anche contro il peggior attacco del campionato Bellocci ha dovuto raccogliere la palla in fondo al sacco. Nelle ultime otto partite è successo ben sette volte: un numero troppo alto se si vuole ancora provare a impensierire il Bra.

CHIERI - VADO 0-1

Marcatori: Alfiero 26', Vita 49', Becchi 71'



CHIERI: Faccioli; Nesci, Silve-stri (15' st Ribaudo), Becchi, Sacco, Oza-ra, Ferrara (15' st Stojkovic), Dumani (47' st Messina), Henry (39' st Zucco), Petracca, Silano (21' s Guida).

A disposizione: Frattin, Borgna, Marino, Alhijjawi.

Allenatore: Molluso.



VADO: Bellocci; Cottarelli, Ven-neri, Montesano, Monteverde; Abonckelet (36' st Michelucci), Troiano (31' st Prisco), Foglio; Donaggio (41' st Merkaj), Alfiero, Vita.

A disposizione: Sattanino, Lora, Picone, Ndianefo, Casazza, Corsa.

Allenatore: Cottafava.