Calcio | Serie D. Millesimo nella tana della Biellese, Celle Varazze - Valenzana è già un bivio

Decima giornata nel girone A di Serie D, con due savonesi dagli umori opposti.

Il Millesimo, forte del quarto posto in classifica, affronta la Biellese senza ansie di sorta. Sulla carta è una sfida probante contro la squadra di Prina, ma per i giallorossi sarà soprattutto un’occasione per arricchire il proprio bagaglio di esperienze nella categoria e migliorare ulteriormente la propria graduatoria.

Per il Celle Varazze, invece, la gara ha il sapore di un bivio già decisivo. Dopo la sconfitta con il Gozzano, mister Gardini era stato chiaro: “La partita contro la Valenzana è come se valesse trenta punti”. I biancoblu devono battere la formazione di Pellegrini: in caso contrario, il distacco dalla zona playout, seppur a novembre, rischierebbe di diventare già troppo ampio.

Nel resto del programma, la capolista Alessandria fa visita al Borgosesia, mentre i riflettori della giornata sono puntati sul derby tra Sanremese e Imperia.



