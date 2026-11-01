Calcio | Promozione. Scontro al vertice tra Finale e Virtus Sanremese. Il derby chiama Loano e Ceriale

È sicuramente un ottimo momento per le squadre savonesi impegnate nel girone A di Promozione.

In vetta al momento c’è il Finale in coabitazione con la Virtus Sanremese e il calendario domenicale proporrà proprio lo scontro diretto tra le squadre di Alessi e Fiuzzi.

Dirette interessate saranno la Baia Auxilium, pronta a ricevere la Campese, e il Pontelungo, ospite della sempre ostica Sampierdarenese.

Sfida delicata invece all’Ellena, con San Francesco Loano e Ceriale chiamate al derby. I rossoblu sono attualmente all’ultimo posto, mentre i biancoblu hanno un solo punto di margine dalla zona playout.

Prosegue infine il ciclo di ferro dell’Albingaunia: l’avversaria odierna al Riva sarà la Praese.







