Calcio | Eccellenza. Domenica da circoletto rosso per le savonesi. In campo Savona - Cairese e Pietra - Albissole, la Carcarese in campo a Lavagna

Le sfide che coinvolgeranno le squadre savonesi, in programma nel pomeriggio, andranno a interessare l’intera zona alta della classifica.

La capolista Pietra Ligure vuole proseguire la propria corsa a vele spiegate, ma la squadra di Moraglia dovrà fare i conti con la voglia di reazione dell’Albissole, reduce dal pesante 0-4 subito domenica scorsa a Carcare.

I biancorossi a loro volta hanno incassato quattro reti dal Savona nella gara di Coppa Italia di Eccellenza, mercoledì all'Olmo - Ferro, e contro la Lavagnese (terza forza del torneo e miglior difesa del girone) servirà necessariamente un altro tipo di approccio per uscire dal Riboli con un risultato utile.

Gli striscioni, invece, proveranno a continuare a cavalcare l’onda, forti anche dell’imbattibilità stagionale, davanti alla Cairese. Attenzione però ai valbormidesi, reduci da due sconfitte interne consecutive: la squadra di Buttu non può permettersi di perdere ulteriore terreno rispetto alla parte alta della graduatoria.







