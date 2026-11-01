Calcio | Vado. I rossoblu divertono e fermano il Grosseto sul 2-2: "Potevamo chiuderla, ma a questa squadra merita solo complimenti"

Un pareggio che lascia qualche rimpianto per le occasioni create, ma che conferma la solidità e la crescita costante del gruppo: è questo, in sintesi, il bilancio tracciato da mister Riolfo dopo il 2-2 casalingo contro il Grosseto. Una sfida intensa, giocata a ritmi altissimi da entrambe le formazioni e con grande coraggio dalla formazione rossoblu.



Il tecnico andorese, nel post partita, ha analizzato la prestazione con grande soddisfazione:

"Il commento è sicuramente positivo. Abbiamo giocato con una squadra forte, ben allenata, a ritmi altissimi".



Nonostante il vantaggio iniziale e le diverse opportunità per chiudere l'incontro, i rossoblu non sono riusciti a evitare il definitivo 2-2 firmato dai toscani. Un risultato che il mister giudica comunque corretto per quanto espresso in campo, pur ammettendo il rammarico per le chance sprecate:

"C'è rammarico per le tante ripartenze che avremmo potuto capitalizzare meglio, per portarco o sul 3-1 o sul 3-2. Però posso fare solo che i complimenti ai ragazzi, per come stanno lavorando e per come si applicano all'interno delle partite."



Con questo pareggio, il Vado allunga la propria striscia positiva, confermando la bontà del lavoro svolto finora:

"Intanto mettiamo la sesta, il sesto risultato utile, che è la cosa fondamentale. E poi, piano piano, ma neanche tanto piano, la squadra cresce e lavora."



L'obiettivo primario resta ben saldo nella mente del tecnico e dello spogliatoio, senza voli pindarici:

"Il gruppo ha un'unica direzione e rimane quello della salvezza, non pensiamo a volare troppo in alto perché poi cascare è un attimo. Anche perché, se non sbaglio, questa è la dodicesima partita, ne mancano ancora 26."



Interpellato sui continui cambiamenti tattici visti nelle ultime uscite, Riolfo spiega come la squadra cerchi di adattarsi pur mantenendo una forte impronta offensiva:

"Stiamo cercando un'evoluzione che mantenga un atteggiamento offensivo, unito alla volontà di portare a casa le partite. Poi a volte ci si adegua un po' di più all'avversario"



Infine, un elogio alla coesione del gruppo, capace di unire l'energia dei giovani all'esperienza dei senatori:

"Più giovani, più vecchi, sinceramente cambia poco. Se l'obiettivo è comune, il gruppo ha un'unica direzione. Questa è la cosa fondamentaleQ.