Calcio, la Veloce punta sulla sicurezza: siglato l'accordo per l'assistenza con la Croce Verde di Albisola

Importante novità in casa FBC Veloce 1910 in materia di sicurezza per le gare che si disputeranno sul campo di casa del "Levratto" di Zinola.

A partire dall’inizio della corrente stagione sportiva la società savonese si è assicurata il servizio di assistenza sanitaria da parte della Croce Verde di Albisola Superiore.

Durante gli incontri casalinghi della FBC Veloce 1910 è stata e sarà presente, sino alla conclusione del campionato, un’autoambulanza con due militi pronti a intervenire in caso di necessità e a soccorrere atleti, dirigenti, direttore di gara e spettatori.

“E’ un’iniziativa fortemente voluta dal sottoscritto e da tutto il Consiglio Direttivo - spiega Francesco Sanguineti, presidente del sodalizio granata - onde assicurare la doverosa assistenza in caso di infortuni e/o malesseri di una certa entità. Del resto, caso Bove a parte, bisogna far tesoro di quello che è successo lo scorso anno in occasione delle partite Spotornese-Vadese e Murialdo-Veloce”.