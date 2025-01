Pallanuoto. La R.N. Savona riparte da una vittoria con la De Akker, Angelini: "Impariamo a soffrire, niente arriva facile e subito" (VIDEO)

Il 2025 della Rari si è aperto con il ko di misura in casa del Brescia, ma la pronta reazione dei biancorossi è arrivata già sabato scorso con il successo casalingo per 16-9 contro la De Akker Bologna.

Al termine della gara della "Zanelli", Alberto Angelini ha analizzato la partita dei suoi ragazzi partendo da un riferimento al big match di qualche giorni prima in terra lombarda: "La crescita dal punto di vista atletico ci deve essere perché non puntavamo a quella partita per essere al 100%, perché sennò da lì saremmo stati in discesa e non è una cosa positiva con tante partite da giocare" ha spiegato, ricordando però che "abbiamo perso di un gol contro una squadra che è andata a pareggiare a Recco, senza due giocatori importanti come Damonte e Patchaliev".

A seguire, il commento sul match con i bolognesi: "La partita l'abbiamo condotta dall'inizio alla fine, qualche sbavatura ancora nelle conclusioni e all'inizio sulla difesa un po' aperta: abbiamo preso dei gol sui loro tiri da lontano, però fa parte del nostro cammino. Dobbiamo imparare a soffrire un po', le cose non vengono mai tutte facili e tutte subito, quindi la costanza di rendimento, la voglia negli allenamenti, ci devono portare davanti ad avere un obiettivo sempre più chiaro che è quello di arrivare in fondo a giocarci tutte le nostre carte".

Auspicando un pronto e pieno recupero di Damonte e Patchaliev, l'allenatore biancorosso ha infine risposto così ad una domanda su Merkulov: "È un giocatore importante, deve imparare anche lui a resettare. Su ogni errore ci pensa troppo, è un ragazzo ovviamente molto sensibile però deve imparare a essere un bomber ermetico che dimentica subito e va avanti per la sua strada".