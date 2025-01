Imperia Basket: DR2 inarrestabile e nuove sfide per le giovanili

Due vittorie consecutive per la DR2 dell’Imperia Basket in collaborazione con Blue Ponente Basket, squadra che continua a raccogliere risultati positivi sotto la guida di coach Carbonetto. Tra contropiedi fulminanti e tiri dalla lunga distanza, il team biancoblù dimostra di avere tutte le carte in regola per puntare in alto. Ma non solo: la settimana cestistica è già ricca di appuntamenti per tutte le categorie giovanili.

La sfida contro la Cestistica Savonese, giocata tra le mura amiche, ha visto i ragazzi dell’Imperia imporsi sin dall’inizio. L’efficacia delle ripartenze in contropiede, unite a un ottimo gioco , ha permesso agli imperiesi di scavare un solco già nel primo tempo. Tra i protagonisti, spiccano le prestazioni di Fichera, autore di 22 punti, e Leveratto, che con i suoi 13 punti ha offerto un contributo decisivo.

Degna di nota anche la sfida contro l’ABC Ponente ad Alassio, con tutt'altra intensità. Una partita combattuta, con i biancoblù che hanno dovuto tirare fuori tutta la grinta per portare a casa il risultato.

Nonostante i tentativi di fuga nel punteggio, l’Imperia ha sofferto i troppi secondi tiri concessi agli avversari, che hanno permesso all’Alassio di rimanere in partita. Il terzo quarto ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio, ma la reazione imperiese è arrivata: con un ultimo quarto di carattere, i ragazzi di coach Carbonetto hanno ripreso il controllo e chiuso il match con un prezioso +6.

Lo Piccolo, un vero trascinatore con 29 punti, affiancato dall’ottimo Olivari, autore di 14 punti. Con queste due vittorie, la DR2 si prepara ora allo scontro al vertice contro il Basket Loano, un test decisivo per confermare le ambizioni della squadra. Oltre ai successi della DR2, l’Imperia Basket si prepara a vivere una settimana intensa con le sue formazioni giovanili. Si comincia lunedì sera, quando gli Under 19 scenderanno in campo alle 21 al PalaMaggi per affrontare l’Olimpia Basket. Il giorno successivo, martedì pomeriggio, sarà il turno degli Under 13, impegnati in una sfida in trasferta contro il Basket Loano, con palla a due fissata per le 18:00.

Mercoledì, invece, toccherà agli Under 17, che alle 18:30 accoglieranno al Pala Maggi i pari età del Ra.Na. Bo.