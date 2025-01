Pallanuoto. Sabato in acqua per la Rari Nantes Savona, attenzione alle assenze contro l'Olympic Roma

Sabato 25 gennaio alle ore 14,00, la BPER Rari Nantes Savona sarà impegnata, nella piscina “Zanelli” di Savona, con l’Academy Olympic Roma nell’incontro valevole per la 14^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 maschile di Pallanuoto 2024/2025.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Riccardo Carmignani di Messina e Antonio Torneo di Siracusa. Il Delegato Fin sarà Giuseppe Fusco di Torino.

Una sfida che si preannuncia non semplice per i biancorossi, soprattutto per le assenze annunciate dei due nazionali, il centroboa Bruni e il portiere Nicosia, oltre a Cora e a capitan Valerio Rizzo.

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 10,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.