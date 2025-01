Calciomercato, Letimbro. Presentati i due nuovi rinforzi, per mister Roso ecco Olmi e Baschirotto

L'impegno odierno della Letimbro in casa del Multedo ha rappresentato la prima occasione per vedere con la maglia gialloblu i due ultimi innesti, in ordine temporale, all'interno della rosa di mister Roso.

Il portiere Nicholas Olmi e il difensore Emanuele Baschirotto hanno ultimato nelle scorse ore le pratiche di tesseramento, dopo la prima parte di stagione trascorsa nelle fila del Borgio Verezzi.

I savonesi hanno sfiorato il risultato utile nell'anticipo di oggi pomeriggio al "Pertini", venendo piegati solamente a un quarto d'ora dalla fine dalla la rete di De Martini.