Bogliasco, mister Palermo rende onore al Pietra: "Maggiori i loro meriti rispetto ai nostri demeriti"

"Farei i complimenti al Pietra perché ha messo più intensità in campo, dimostrando di avere più voglia di vincere. Noi eravamo venuti qui per provarci, ma siamo stati sorpresi dal loro approccio, che è stato decisamente più determinato del nostro".

Rende onore alla prova dei biancocelesti Davide Palermo, allenatore del Bogliasco uscito sconfitto domenica dal "Devincenzi" di Pietra per 3-0 in una gara il cui andamento è sempre stato saldamente nelle mani dei padroni di casa che staccano proprio la squadra genovese al terzo posto.

Una squadra biancorossa sorpresa dall'avvio fortissimo dei locali e così, nonostante qualche assenza, il tecnico fa mea culpa: "Non ci aspettavamo questo tipo di partita dal Pietra, sinceramente - ha detto nel post partita - L'assenza di Mura davanti? Non mi attacco a queste cose. Mura è un giocatore importante per noi ma abbiamo disputato buone partite anche senza di lui, non cerco alibi. La realtà è che non sono riuscito a trasmettere alla squadra le giuste motivazioni e di fronte abbiamo trovato un Pietra molto determinato, che ha meritato la vittoria. Per questo faccio i complimenti a loro, più che soffermarmi sui demeriti del Bogliasco".

La sconfitta per i levantini arriva infatti dopo oltre un mese e all'interno di una stagione che, da neopromossa, finora ha saputo stupire: "Siamo molto soddisfatti del percorso che i ragazzi stanno facendo, sono cresciuti tantissimo partita dopo partita. Sconfitte come oggi fanno parte del nostro cammino di crescita. Nel complesso, il girone d’andata è stato molto positivo, ora però il ritorno sarà un’altra storia: non siamo più una sorpresa e le squadre ci aspetteranno preparate".