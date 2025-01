Calcio. Baia Alassio Auxiliam, con l'Altarese una rimonta che vale il primato, esultano Hamati e Sacco: "Inizio difficile, ma non abbiamo mollato"

La Baia Alassio Auxilium rimonta l'Altarese e sale in vetta al girone A di Prima Categoria. La squadra di Enrico Sardo, grazie alle reti di Hamati e Paltrinieri, ha rimontato lo svantaggio iniziale (rete valbormidese di Gagliardi) cogliendo tre punti pesantissimi.

"Sapevamo che sarebbe stata difficile, contro una squadra che aveva bisogno di fare punti - ha commentato l'attaccante Artur Hamati - Siamo andati sotto dopo 15-20 minuti, siamo partiti un po' deboli. Non è stata semplice però a lungo andare abbiamo tenuto di gambe e di testa e siamo riusciti a ribaltarla".

"La nostra forza è il gruppo, senza dubbio e l'abbiamo dimostrato più volte - ha invece sottolineato il centrocampista Ronny Sacco - Anche se i primi 10 minuti è stato come se non fossimo scesi in campo, abbiamo preso gol ma non abbiamo mollato il pallino del gioco".