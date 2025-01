Calcio, Serie D. Un punto a testa avvicina la salvezza per Cairese e Saluzzo

Hamza Oubakent, ancora a segno per la Cairese

E' stato un punto utile in ottica salvezza, sia per la Cairese che per il Saluzzo, quello maturato ieri pomeriggio al Brin nel turno infrasettimanale.

Il botta e risposta nella seconda metà della ripresa con le reti di Oubakent e Castineira.



CAIRESE - SALUZZO 1-1

Marcatori: Oubakent 73', Castineira 77'



CAIRESE: Cerantola; Vignaroli (26' st De Mori), Gargiulo, Bellotti, Anselmo; Ngamba, Turone, Castiglia; Fernandez (26' st Garcia), Biancheri, Oubakent.

A disposizione: Zanon, Lartey, Lazzaretti, Sokhna, Chiarlone, Federico, Diagne.

Allenatore: Nappi.



SALUZZO: Vendramini, Magnal di, Caldarola, Carli, Kone (37' st Birtolo), Maugeri (20' st Allasina), Scotto, Di Cesare, Castineira, Milia (26' st D'Arcangelo), Vaiarelli (16' st Gjergji).

A disposizione: Fiorenza, Tals, Milan, Decolombi, Cerrino.

Allenatore: Cacciatore.



Arbitro: Leone di Avezzano